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    • 31.05.2021 19:03
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    , saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gine maçı şifresiz mi?

    , saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gine maçının ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından sorgulanıyor. EURO 2020'ye hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek. Peki; Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gine maçı şifresiz mi?

    Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren millilerimiz, özel maçta Afrika ülkesi Gine ile karşılaşacak. Millilerimizin bu heyecan dolu hazırlık maçının ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorgulanıyor. Peki; Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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    A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Gine ile karşılaşacak.

    Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

    Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.

    Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

        ADAY KADRO

        ﻿A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

        Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

        Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

        Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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