Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gine maçı şifresiz mi?

Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren millilerimiz, özel maçta Afrika ülkesi Gine ile karşılaşacak. Millilerimizin bu heyecan dolu hazırlık maçının ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorgulanıyor. Peki; Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE GİNE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Gine ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.