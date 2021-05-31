Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gine maçı şifresiz mi?

Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren millilerimiz, özel maçta Afrika ülkesi Gine ile karşılaşacak. Millilerimizin bu heyecan dolu hazırlık maçının ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorgulanıyor. Peki; Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?