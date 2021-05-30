Son dakika: Anadolu Efes-Barcelona maçı nerede yayınlanacak?

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik.



#EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı #beINSPORTSHABER'de şifresiz olarak yayınlanacaktır.



Başarılar @AnadoluEfesSK 🇹🇷 pic.twitter.com/wvaGYFKoft