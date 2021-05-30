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    • Spor
    • 30.05.2021 16:42
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    • 30.05.2021 16:45
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    Son dakika: Anadolu Efes-Barcelona maçı nerede yayınlanacak?

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

    Efes-Barcelona maçı nerede yayınlanacak? Açıklama geldi!

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

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    Haberler Spor Son dakika: Anadolu Efes-Barcelona maçı nerede yayınlanacak?