Bu gelişme sonrası İngiliz kulübünün Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl daha kiralama kararı aldığı öğrenildi. Brentford'un genç forvetin Galatasaray'daki gelişiminden son derece memnun olduğu, bu nedenle yeniden Sarı-Kırmızılı takıma kiralık yollamaya çok sıcak baktığı öğrenildi.