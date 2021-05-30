Galatasaray'da kapandı denen Halil Dervişoğlu defteri yeniden açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon devre arasında Brentford'tan kiraladığı genç yıldız özellikle ligin son bölümünde müthiş bir performans sergilemişti. Halil'in sözleşmesinde opsiyon maddesinin olmaması ve İngiliz kulübünün 8 milyon Euro'dan aşağıya inmeme kararı alması Galatasaray'ın transfer planlarını suya düşürmüştü.
Ancak Sarı-Kırmızılılar tam milli futbolcu konusunda umudunu kesmişken İngiltere'den müjdeli haber geldi. Önceki gün 74 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselen Brentford'ta teknik direktör Thomas Frank'ın yeni sezon planlarında Halil Dervişoğlu'nun yer almadığı öğrenildi. Frank'in genç yıldızın şu an Premier Lig seviyesinde olmadığını düşündüğü ancak önemli potansiyelinden dolayı satılmasını da istemediği belirlendi.
Bu gelişme sonrası İngiliz kulübünün Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl daha kiralama kararı aldığı öğrenildi. Brentford'un genç forvetin Galatasaray'daki gelişiminden son derece memnun olduğu, bu nedenle yeniden Sarı-Kırmızılı takıma kiralık yollamaya çok sıcak baktığı öğrenildi.