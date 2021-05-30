Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe gözünü Karagümrük'ün iki yıldızına çevirdi. Biglia için geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan Başkan Ali Koç'un 35 yaşındaki Arjantinli oyuncunun transferini bitirmek üzere olduğu ifade edildi.
Koç'un yine aynı takımdan İtalyan yıldız Fabio Borini için de önceki gün Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
SON GÖRÜŞME GELECEK HAFTA
Karagümrük ile bir yıl daha kontratı bulunan Fabio Borini'nin de Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği belirtildi.