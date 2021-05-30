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    , ’ün 2 yıldızına kafayı taktı: Biglia'dan sonra

    Transfer çalışmalarına hız veren gözünü 'ün iki yıldızına çevirdi. Biglia için geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan Başkan 'un 35 yaşındaki Arjantinli oyuncunun transferini bitirmek üzere olduğu ifade edildi. Koç'un yine aynı takımdan İtalyan yıldız için de önceki gün Karagümrük Başkanı ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Biglia'dan sonra Fabio Borini

    Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe gözünü Karagümrük'ün iki yıldızına çevirdi. Biglia için geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan Başkan Ali Koç'un 35 yaşındaki Arjantinli oyuncunun transferini bitirmek üzere olduğu ifade edildi.

    Koç'un yine aynı takımdan İtalyan yıldız Fabio Borini için de önceki gün Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    SON GÖRÜŞME GELECEK HAFTA
    Karagümrük     ile bir yıl daha kontratı bulunan Fabio Borini'nin de Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği belirtildi.

        Süleyman Hurma ve Ali Koç'un oyuncu takası konusunu da gündeme getirdikleri belirtildi. İki tarafın gelecek hafta yapılacak son görüşmeden sonra transferleri netleştirmesi bekleniyor. Biglia'nın da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği ifade edildi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe, Karagümrük’ün 2 yıldızına kafayı taktı: Biglia'dan sonra Fabio Borini