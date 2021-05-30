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    ile anlaşan 'ın kazanacağı ücret de belli oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ile anlaşan 'ın kazanacağı ücret de belli oldu. Salih Uçan Kartal'dan 3 yılda 24 milyon TL garanti ücret kazanacak. Yıldız futbolcu, 'dan ayrıca maç başı ücret de alacak.

    3 yılda 24 milyon kazanacak

    Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan'ın kazanacağı ücret de belli oldu. Salih Uçan Kartal'dan 3 yılda 24 milyon TL garanti ücret kazanacak. Yıldız futbolcu, Kara Kartal'dan ayrıca maç başı ücret de alacak.

    GRUPTAKİ 3 MAÇIMIZI DA KAZANMAK İSTİYORUZ
    A Milli     Takım'ın yıldızlarından Kaan Ayhan, "Herkesin katkısı ile Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız. Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik. 3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Milli takım kariyerime baktığım zaman şanslı hissediyorum." dedi.

    UĞURCAN ÇAKIR İÇİN FODE TOURE+PARA!
    Monaco    , Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için Trabzon'a 12 milyon Euro ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Onyekuru'yu önerdi. Trabzonspor'un ise 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Fode Toure'yi Monaco'dan talep ettiği ve bu oyuncunun takas listesine eklenmesi durumunda Uğurcan için bonservis beklentisinin biraz daha alt rakamlara düşürülebileceği ifade edildi.

        ABDULKADİR PARMAK AFFEDİLDİ
        Trabzonspor'un Galatasaray ile geçtiğimiz sezon oynadığı maçta yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak affedildi.

        SOLUN ÇARESİ SEBASTİAN VİLLA!
        Galatasaray'ın hedefinde Arjantin Ligi'nde Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa var. 3 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Villa'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro. Bu sezon Boca ile 13 maça çıkan sol kanat oyuncusu takımına 4 gollük katkı sağladı. Galatasaray'ın, Kolombiyalı sol kanat oyuncusunun bonservisinde indirim talep ettiği, kiralama seçeneğini de gündeme getirdiği ifade ediliyor.

        GALATASARAY'DA ŞENER BELİRSİZLİĞİ
        Sarı-Kırmızılı ekipte ligin son bölümünde forma giyen ve başarılı performans gösteren Şener'in sözleşmesi yarın sona ererken tecrübeli futbolcu henüz yeni sözleşme için kulübe çağrılmadı. Savunmanın sağında görev yapan Şener ile Başakşehir kulübünün de ilgilendiği gelen haberler arasında.

            HALİL'İN KULÜBÜ PREMİER LİG'DE
            Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford playoff finalindeBrentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve Premier Lig'e yükseldi. Brendfort'un Halil'i kadroda tutma ihtimali de arttı.

            DİLARA UÇAN'DAN 3 MADALYA BİRDEN
            Özbekistan'ın             Taşkent şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 7. günün sonunda Dilara Uçan, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. 81 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Uçan koparmada 99 kilo ile altın, silkmede 123 kilo ile bronz, toplamda ise 222 kiloyla Gençler Dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

            TOPRAK RAZGATLIOĞLU 2. SIRADA TAMAMLADI
            Toprak             Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ikinci durak noktasında ilk yarışı podyumda tamamladı. Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezon ikinci kez ilk 3 görmüş oldu.

                FILIP NOVAK İÇİN KRİTİK SAATLER
                Fenerbahçe                 ile sözleşmesi devam eden Filip Novak'ın Sarı-Lacivertli kulübün gelecek planlarında yer almıyor. Bunun da farkında olan Çek oyuncu Trabzonspor'a geri dönmek istediğini Bordo-Mavili kulübe iletti. Trabzonspor yönetiminin de Çek sol beke, "Biz senden para kazanmadık. Bonservisini al gel" cevabını verdi. 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile Trabzonspor yöneticileri arasında Novak konusu için bir temasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe, FFP anlaşmasında kredi kazanmak için Filip Novak'ın satışından az da olsa para kazanmak istiyor.

                CİMBOM'DA COULİBALY İDDİASI
                Galatasaray                 kongre sürecinin bitmesini beklerken İngilitere'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Skysports Sarı-Kırmızılı kulübün Sheffield United'ın Malili orta saha oyuncusu Coulibaly'yi istediği iddia etti. 20 yaşındaki oyuncu için 12.9 milyon sterlin bonservis bedeli belirleyen İngiliz kulübünün Galatasaray ile bir görüşme yaptığı ve Coulibaly'yi Milan'ın da istediği vurgulandı.

                HOCA İÇİN KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA
                Fener'de                 yaşanan hoca belirsizliği bitiyor. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile mi çalışacağı ya da Belözoğlu'nu yeniden sportif direktörlüğe çekip yabancı bir hoca mı getireceği gelecek hafta belli olacak.
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                Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
                Haberler Spor Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan'ın kazanacağı ücret de belli oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)