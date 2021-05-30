FILIP NOVAK İÇİN KRİTİK SAATLER

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Filip Novak'ın Sarı-Lacivertli kulübün gelecek planlarında yer almıyor. Bunun da farkında olan Çek oyuncu Trabzonspor'a geri dönmek istediğini Bordo-Mavili kulübe iletti. Trabzonspor yönetiminin de Çek sol beke, "Biz senden para kazanmadık. Bonservisini al gel" cevabını verdi. 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile Trabzonspor yöneticileri arasında Novak konusu için bir temasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe, FFP anlaşmasında kredi kazanmak için Filip Novak'ın satışından az da olsa para kazanmak istiyor.