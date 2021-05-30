Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan'ın kazanacağı ücret de belli oldu. Salih Uçan Kartal'dan 3 yılda 24 milyon TL garanti ücret kazanacak. Yıldız futbolcu, Kara Kartal'dan ayrıca maç başı ücret de alacak.
GRUPTAKİ 3 MAÇIMIZI DA KAZANMAK İSTİYORUZ
A Milli Takım'ın yıldızlarından Kaan Ayhan, "Herkesin katkısı ile Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız. Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik. 3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Milli takım kariyerime baktığım zaman şanslı hissediyorum." dedi.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN FODE TOURE+PARA!
Monaco, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için Trabzon'a 12 milyon Euro ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Onyekuru'yu önerdi. Trabzonspor'un ise 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Fode Toure'yi Monaco'dan talep ettiği ve bu oyuncunun takas listesine eklenmesi durumunda Uğurcan için bonservis beklentisinin biraz daha alt rakamlara düşürülebileceği ifade edildi.