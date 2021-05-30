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    tarih yazmak için sahne alıyor: THY Euroleague finalinde ile kozlarını paylaşacak

    Anadolu , THY 'nde 2020- 2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında bugün ekibi ile kozlarını paylaşacak.

    Sonu enfes olsun

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 2020- 2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında bugün İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

    EFES İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
    Dörtlü     Final'de CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, Armani Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek.

    BARÇA 2 KEZ BAŞARMIŞTI
    Barcelona     ise tarihinde bu kupayı 2 kez müzesine götürdü. Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından yayınlanacak.

        SON MAÇI EFES KAZANDI
        Efes ile Barcelona daha önce 23 kez karşı karşıya geldiler. 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Efes kazandı. Son maçta ise Efes, Barça'yı deplasmanda yenmişti.

        ATAMAN: BİZE KUPAYI LARKIN GETİRECEK
        THY Avrupa Ligi finalinde şampiyonluk maçında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'yla karşılaşacak Anadolu Efes'in coach'u Ergin Ataman, Shane Larkin'e olan güvenini dile getirdi. Coach Ergin Ataman, "Larkin bize Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son iki sezondur bize her şeyini verdiği gibi" ifadesini kullandı. Shane Larkin ise, "Tabii ki şampiyonluk tek oyuncuyla kazanılmıyor. Ama finalde her şeyimi vereceğim" dedi.
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        Haberler Spor Anadolu Efes tarih yazmak için sahne alıyor: THY Euroleague finalinde Barcelona ile kozlarını paylaşacak