ATAMAN: BİZE KUPAYI LARKIN GETİRECEK

THY Avrupa Ligi finalinde şampiyonluk maçında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'yla karşılaşacak Anadolu Efes'in coach'u Ergin Ataman, Shane Larkin'e olan güvenini dile getirdi. Coach Ergin Ataman, "Larkin bize Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son iki sezondur bize her şeyini verdiği gibi" ifadesini kullandı. Shane Larkin ise, "Tabii ki şampiyonluk tek oyuncuyla kazanılmıyor. Ama finalde her şeyimi vereceğim" dedi.