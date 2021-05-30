Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 2020- 2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında bugün İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
EFES İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Dörtlü Final'de CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, Armani Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek.
BARÇA 2 KEZ BAŞARMIŞTI
Barcelona ise tarihinde bu kupayı 2 kez müzesine götürdü. Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından yayınlanacak.