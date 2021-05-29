Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan kim? Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray'daki başkanlık yarışını yakından takip ediyor. Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurulda başkan adaylığı için yarışacak isimler, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etmeye başladı. Işın Çelebi, Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan listelerini teslim ettiler. Peki; Yiğit Şardan kimdir?
YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?
1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şardan İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.
2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.
Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi.
Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.