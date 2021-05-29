Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, şifreli mi?

Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen final heyecanı başlıyor. Dev finalde iki İngiliz ekibi kozlarını Portekiz'de paylaşacak. Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi olacak? İşte yanıtı!
MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
29 Mayıs akşamı saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.
İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.
Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.
Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.
Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.