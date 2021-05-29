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    • 29.05.2021 16:22
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    • 29.05.2021 16:22
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    Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? , şifreli mi?

    Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? , şifreli mi sorularına futbol severler yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi'nde final için geri sayım sürüyor. Sezonun en büyük takımı bu akşam oynanacak dev finalle belli olacak. İki İngiliz takımı, Portekiz'in Porto kentinde karşı karşıya gelecek. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler de Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi sorularına yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, şifreli mi?

    Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen final heyecanı başlıyor. Dev finalde iki İngiliz ekibi kozlarını Portekiz'de paylaşacak. Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi olacak? İşte yanıtı!

    MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    29 Mayıs akşamı saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

    MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

    İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

    1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.

    İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.

    Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

    Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

    Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

        Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.

        2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

        İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

        Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.
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        Haberler Spor Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, şifreli mi?