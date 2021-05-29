Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague dörtlü finalde Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes büyük finalde İspanyol temsilcisi Barcelona'yı yenerek adını kupaya yazdırmak isteyecek. Almanya'nın Köln kentinde oynanacak mücadele nefes kesecek. Peki; Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?
ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes, THY Euroleague'de 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor.
Lacivert-beyazlı takım, Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.
Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak.