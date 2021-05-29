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    • 29.05.2021 12:10
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    • 29.05.2021 12:10
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    , saat kaçta? ?

    , saat kaçta? Euroleague Final-Four finali ? Euroleague'de final heyecanı için geri sayım sürüyor. Temsilcimiz Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Barcelona olacak. Lacivert-beyazlı takım, Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

    takvim.com.tr
    Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda?

    Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague dörtlü finalde Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes büyük finalde İspanyol temsilcisi Barcelona'yı yenerek adını kupaya yazdırmak isteyecek. Almanya'nın Köln kentinde oynanacak mücadele nefes kesecek. Peki; Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

    ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes, THY Euroleague'de 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor.

    Lacivert-beyazlı takım, Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

    Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.

    Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak.

        24. RANDEVU

        Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

        Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

        HEDEF 25 YIL SONRA ŞAMPİYONLUK

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

        Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

        Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.
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