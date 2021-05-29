Fikret Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fikret Engin hastalığı nedir?

Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulundu. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktaydı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde ikamet ettiği biliniyordu. Engin, Cennet Mahallesi halkı tarafından da oldukça seviliyordu.