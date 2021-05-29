Son dakika haberi... Spor dünyasının sevilen isimlerinden olan Fikret Engin'in hayatını kaydettiği öğrenildi. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fikret Engin hastalığı nedir? İşte detaylar...
FİKRET ENGİN KİMDİR?
1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin, Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yaptı.
Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulundu. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktaydı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde ikamet ettiği biliniyordu. Engin, Cennet Mahallesi halkı tarafından da oldukça seviliyordu.
ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışan Engin, özellikle TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla biliniyordu.