Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.05.2021 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2021 09:06
    ABONE OL

    , kaç yaşında, nereli? nedir?

    Son dakika haberine göre ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin yaşamanı yitirdi. Spor dünyasının sevilen isimlerinden olan Fikret Engin'in hayatını kaydettiği haberi sevenlerini yasa boğdu. Haberi Gökhan Dinç sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, , kaç yaşında, nereli? nedir? İşte hayatı...

    Fikret Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fikret Engin hastalığı nedir?

    Son dakika haberi... Spor dünyasının sevilen isimlerinden olan Fikret Engin'in hayatını kaydettiği öğrenildi. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fikret Engin hastalığı nedir? İşte detaylar...

    FİKRET ENGİN KİMDİR?

    1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin, Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yaptı.

    Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulundu. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktaydı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde ikamet ettiği biliniyordu. Engin, Cennet Mahallesi halkı tarafından da oldukça seviliyordu.

    ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışan Engin, özellikle TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla biliniyordu.

        Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

        Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, Murat Özarı ile birlikte TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.

        ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN

        Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.

            KADER ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

            Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canim kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erdoğan'ın açıkladığı desteğe yoğun ilgi
            Haberler Spor Fikret Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fikret Engin hastalığı nedir?