Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ederken burada da altın madalya kazanma başarısını göstererek yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamış oldu. 18 yaşına geldiğinde madalya sayısını 100'ün üzerine çıkaran milli sporcu yeni sezona ise üç Türkiye şampiyonluğuyla başladı.

Onbaşı, son şampiyon unvanı ile mücadele ettiği Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzanırken Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı. Son olarak dün Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.