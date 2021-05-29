Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ayşe Begüm Onbaşı'nın kim olduğu arama motorlarında yanıt aranıyor. Bugüne kadar kariyerinde birçok önemli başarı olan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu gelişmenin ardından Ayşe Begüm Onbaşı kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor.
AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti. Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.
Bale antrenörünün tavsiyesi üzerine cimnastiğe başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk yarışmasına 8 yaşında katıldı. Antrenman yapmak için Akhisar'dan Manisa'ya yaklaşık bir saatlik yolculuk yapan Onbaşı, küçük yaşta madalyalara ambargo koydu! 14 yaşına kadar katıldığı ulusal ya da uluslararası organizasyonlarda 26 madalya kazanan Onbaşı, ilerleyen yaşlarında da Türkiye'ye tarihi başarılar getirmeye devam etti.
2016'da Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. 15 yaşına geldiğinde madalya sayısını 65'e yükselten milli sporcunun lakabı da 'Madalya canavarı' oldu.
Ayşe Begüm, arkadaşlarının kendisine "madalya canavarı" lakabı taktığını, Dünya Şampiyonasındaki başarıdan sonra "Altın kız" dediklerini anlatırken ilk büyük sınavını da Mart 2019'da Portekiz'de verdi.