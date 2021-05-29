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    • 29.05.2021 18:15
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    • 29.05.2021 18:18
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu ?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Onbaşı turnuvayı şampiyon tamamladı ve ülkemizi gururlandırdı. Bu başarının ardından , kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

    Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ayşe Begüm Onbaşı'nın kim olduğu arama motorlarında yanıt aranıyor. Bugüne kadar kariyerinde birçok önemli başarı olan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu gelişmenin ardından Ayşe Begüm Onbaşı kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor.

    AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?

    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti. Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.

    Bale antrenörünün tavsiyesi üzerine cimnastiğe başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk yarışmasına 8 yaşında katıldı. Antrenman yapmak için Akhisar'dan Manisa'ya yaklaşık bir saatlik yolculuk yapan Onbaşı, küçük yaşta madalyalara ambargo koydu! 14 yaşına kadar katıldığı ulusal ya da uluslararası organizasyonlarda 26 madalya kazanan Onbaşı, ilerleyen yaşlarında da Türkiye'ye tarihi başarılar getirmeye devam etti.

    2016'da Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. 15 yaşına geldiğinde madalya sayısını 65'e yükselten milli sporcunun lakabı da 'Madalya canavarı' oldu.

    Ayşe Begüm, arkadaşlarının kendisine "madalya canavarı" lakabı taktığını, Dünya Şampiyonasındaki başarıdan sonra "Altın kız" dediklerini anlatırken ilk büyük sınavını da Mart 2019'da Portekiz'de verdi.

        Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ederken burada da altın madalya kazanma başarısını göstererek yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamış oldu. 18 yaşına geldiğinde madalya sayısını 100'ün üzerine çıkaran milli sporcu yeni sezona ise üç Türkiye şampiyonluğuyla başladı.

        Onbaşı, son şampiyon unvanı ile mücadele ettiği Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzanırken Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı. Son olarak dün Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.
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