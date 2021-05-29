Yunanistan şampiyonu Olympiakos, gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına başlarken, gözünü Türkiye'ye çevirdi.
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre; kanat transferi yapmak isteyen Olympiakos'un listesinde geçen sezon Türkiye'de oynamış 3 oyuncu yer alıyor.
Yunan ekibinin Karagümrük'ten Alassane Ndao ile birlikte Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou'yu listesine aldığı kaydedildi.
Olympiakos'un transferi hazırlık kampına yetiştirmek için girişimleri hızlandırdığı ve 15 Haziran'a kadar bu 3 isimden birini kadroya katmak istediği vurgulandı.