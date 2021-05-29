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    • Spor
    • 29.05.2021 20:43
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    • 29.05.2021 20:43
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    'un transfer listesinde , N'Koudou ve var!

    'da ligi şampiyon olarak , gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. maçları öncesinde kanat transferi yapmak isteyen Olympiakos, 'den ile 'ın yıldızı ve Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer listesine aldı.

    Bomba iddia! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

    Yunanistan şampiyonu Olympiakos, gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına başlarken, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

    Yunanistan basınında yer alan haberlere göre; kanat transferi yapmak isteyen Olympiakos'un listesinde geçen sezon Türkiye'de oynamış 3 oyuncu yer alıyor.



    Yunan ekibinin Karagümrük'ten Alassane Ndao ile birlikte Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou'yu listesine aldığı kaydedildi.



    Olympiakos'un transferi hazırlık kampına yetiştirmek için girişimleri hızlandırdığı ve 15 Haziran'a kadar bu 3 isimden birini kadroya katmak istediği vurgulandı.

        Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girecek olan Olympiakos, Avrupa'da ilk maçına 20-21 Haziran tarihinde çıkacak.

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        Haberler Spor Olympiakos'un transfer listesinde Rachid Ghezzal, N'Koudou ve Ndao var!