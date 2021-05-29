Mevcut yönetimde görev yapan Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan'ın asil listesinde Adnan Polat'ın oğlu Kerim Polat da yedek listesinde yer aldı.

Şardan, "Zor bir dönemde başkanlık yapacak önümüzdeki dönem başkan. Ona rağmen bu kadar aday var. Listemizde birçok insan var. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak" diye konuştu.

Başkan adaylarından Işın Çelebi de "Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli" dedi.

Listesini dün veren isimlerden birisi olan Burak Elmas ise "Galatasaray tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacağız. Galatasaraylılar'ın da zaten olan biteni gördüğünü ve çok iyi anladığını ümit ediyorum" yorumunu yaptı.