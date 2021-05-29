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    • 29.05.2021 10:59
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    • 29.05.2021 10:59
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    öncesi Porto karıştı! ile Chelsea taraftarları birbirine girdi

    Bu akşam 'nde final oynayacak olan ile Chelsea'nin taraftarları arasında karşılaşmanın oynanacağı Portekiz'in Porto şehrinde arbede yaşandı.

    İHA
    Dev final öncesi Porto karıştı!

    Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Manchester City ile Chelsea'nin taraftarları arasında karşılaşmanın oynanacağı Porto şehrinde arbede yaşandı.


    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü geldi. Bu akşam İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto'da oynanacak final maçı öncesi dün gece saatlerinde İngiliz taraftarlar arasında arbede yaşandı. İngiliz holiganlar arasında aşırı alkolün de etkisi ile daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.


    Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı.


    Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.




        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! MANCHESTER CİTY İLE CHELSEA KARŞI KARŞIYA
        Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

        İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

        1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.


        MANCHESTER CİTY, CHELSEA'YE KARŞI FİNAL MAÇI KAYBETMEDİ
        İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.

        Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

            Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

            Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

            Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.


            "DEVLER LİGİ"NDE 3'ÜNCÜ İNGİLİZ FİNALİ
            2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

            İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

                Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.


                ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
                Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

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