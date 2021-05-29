Ahmet Tümer Fener’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Milli Takım'ın yıldızlarından Rıdvan Yılmaz, "Euro 2020'de çok zorlu bir grubumuz var ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye'yiz. Bundan önce üstesinden geldik, bundan sonra da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ağabeylerime ve kendime güveniyorum. İnşallah bu gruptan çıkıp, finale yükselebiliriz" diye konuştu. 20 yaşındaki yıldız hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.