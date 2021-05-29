Ahmet Tümer Fener’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı. Voleybola Beşiktaş'ta başlayan 19 yaşındaki genç yıldız, küçük yaş kategorilerinden itibaren milli takımda görev aldı.
DENİZLİ ÖDÜLE ADAY
Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi. Tecrübeli hoca maaşını Mehmetçik ile Şehitler ve Gaziler Vakfı'na hibe edeceğini açıklamıştı.
ÇEKYA'YI 3-1'LE DEVİRDİK
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-1 yendi. Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında bugün saat 16.00'da Portekiz ile karşılaşacak.