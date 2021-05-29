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    Ahmet Tümer Fener’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı. Voleybola Beşiktaş'ta başlayan 19 yaşındaki genç yıldız, küçük yaş kategorilerinden itibaren milli takımda görev aldı.

    Ahmet Tümer Fener’de

    F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı. Voleybola Beşiktaş'ta başlayan 19 yaşındaki genç yıldız, küçük yaş kategorilerinden itibaren milli takımda görev aldı.

    DENİZLİ ÖDÜLE ADAY
    Altay'ı     Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi. Tecrübeli hoca maaşını Mehmetçik ile Şehitler ve Gaziler Vakfı'na hibe edeceğini açıklamıştı.

    ÇEKYA'YI 3-1'LE DEVİRDİK
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-1 yendi. Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında bugün saat 16.00'da Portekiz ile karşılaşacak.

        ŞAMPİYON KOCAELİSPOR
        TFF 1. Lig'de son bilet Kocaelispor'un... 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor'un gollerini 3. dakikada Musa Nizam, 38'de Benhur Keser, 41'de Murat Cem ve 87'de Bahattin kaydetti. Sakaryaspor'da 65. dakikada Azad kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kocaelisporlu futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

        BÜYÜK BiR GURUR YAŞADIM
        Azerbaycan ile oynanan milli maçta kalemizi koruyan Altay Bayındır, "Çok büyük bir gurur ve onur yaşadım. İnşallah daha niceleri olur" ifadelerini kullandı.

        HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ
        Milli         Takım'ın yıldızlarından Rıdvan Yılmaz, "Euro 2020'de çok zorlu bir grubumuz var ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye'yiz. Bundan önce üstesinden geldik, bundan sonra da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ağabeylerime ve kendime güveniyorum. İnşallah bu gruptan çıkıp, finale yükselebiliriz" diye konuştu. 20 yaşındaki yıldız hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

            RIEKERINK İSKENDERUN'A CEO OLDU
            Türk futbolunda ilginç bir gelişme oldu… Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Türkiye'ye geri döndü. Riekerink, Misli. com 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un yeni CEO'su oldu ve 3 yıllık anlaşma sağılandı. Açıklamada "Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

            YEDLİN: BİR HATADA HEMEN CEZALANDIRILIYORSUN
            DeAndre Yedlin, Türkiye'deki ilk izlenimlerini anlattı. Yedlin, "Türkiye biraz beni şaşırttı. Çok iyi oyuncular var. Çok teknik ve çok fiziksel oyuncular var. Premier Lig'den ve birçok ligden farkı sadece eleştiri farkı olabilir. Bir hata yaptığında, hemen cezalandırılıyorsun. Bu iyi bir şey değil" dedi.

            MAURİCİO LEMOS'TA İNCE HESAPLAR
            İspanyol kulübü Las Palmas, Lemos'u kiralamaya sıcak bakarken kiralama ücreti ödemek istemiyor. Ancak FFP anlaşması olan Fenerbahçe, Lemos için ücret talep ediyor. Görüşmeler sürüyor.

                METİN AŞIK UNUTULMADI
                Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık, ölümünün 2. yılında yöneticiler ve yakınları tarafından kabri başında anıldı.

                MURAT PALULİ'YE FENER KANCASI
                Fenerbahçe'de                 Gökhan Gönül ile sözleşme yenilenmesi gündemde olmasına rağmen tecrübeli oyuncunun sürekli sakatlık problemleri ile boğuşması yönetimi yeni arayışlara itiyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe ile sözleşmesi sona eren başarılı sağ bek Murat Paluli ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı iddia edildi.

                5 OYUNCU İLE VEDALAŞTILAR
                Trabzonspor                 sözleşmeleri sona eren Majid Hosseini, Kamil Ahmet, Marlon, Lewis Baker ve Benik Afobe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

                    SOLA YENİ ADAY ASAMOAH
                    Trabzonspor'a                     bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi. Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek olan cevaba göre oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi. Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 32 yaşındaki Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi.

                    AYŞE BEGÜM ONBAŞI ALTIN MADALYA KAZANDI
                    Azerbaycan'ın                     başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazandı. Red Bull sporcusu Begüm, 21.850 puanla altın madalyaya ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyük bir başarıya imza atan Onbaşı için tebrik mesajı yayınladı.

                    MANCHESTER CİTY İLE CHELSEA KAPIŞACAK
                    Şampiyonlar                     Ligi'nde 2020- 2021 sezonunun şampiyonu, bugün Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak... İki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda saat 22.00'de karşılaşacak... Dev maç, beIN Sports 1 beIN Sports Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

                        ROSIER: BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞIN!
                        Beşiktaş'ta                         geleceği merakla beklenen Valentin Rosier, gelecek sezon Siyah-Beyazlı takımda devam etmek istediğini Sporting Lizbon yönetimine bildirdi. Portekiz Gazetesi Record'un haberine göre, Sporting Lizbon gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den, "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını aldı.

                        BİLLONG: ŞİKEYE KARIŞMADIM
                        Beşiktaş'ın                         Hatay'ı 7-0 yendiği maç sonrası adı bazı iddialara karışan Billong, "Hatay'da harika bir sezon geçirdim ve Kamerun Milli Takımı'na davet edildim. Hiçbir zaman şikeye bulaşmadım, bulaşmayacağım" dedi.

                        FERNANDES HEYECANI
                        G.Saray ile sözleşmesi biten ve Benfica'ya geri dönen Gedson Fernandes konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Benfica'ya 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu 1 yıllık yeni bir kiralama teklifi yaptığını ve anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka takımda kalmasını istediği genç yıldız da Sarı-Kırmızılı takımda kariyerine devam etmek istediğini açıklamıştı.

                            BENTEKE'YE SON TALİP VALENCIA
                            İsmi                             Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Christian Benteke'nin talipleri artıyor. İspanyol basınına göre Valencia, sözleşmesi biten Belçikalı forvetin transferi için harekete geçti.
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