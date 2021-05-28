Trabzonspor Yönetimi son yaptığı değerlendirmede Uğurcan Çakır için gelen teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı. Alınan bu karar menajerlere de iletilirken eğer 20 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmesi durumunda ise bu kararın yeniden gözden geçirilebileceği de ifade edildi.

Yönetim kurulunun aldığı bu karara saygı duyan Uğurcan Çakır da, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" diyerek yanıt verdi. Uğurcan'ın menajerinin Lille başta olmak üzere Tottenham ve Inter gibi kulüplerle de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Fransa Ligi şampiyonu Lille'nin önümüzdeki günlerde resmi bir teklifte bulunması bekleniyor.

YENİLERDEN TAM PUAN

Trabzonspor'un yeni transferleri Bruno Peres ve Gervinho, hem Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni hem de Medical Park Stadyumu'nu çok beğendi. Tesisleri detaylı şekilde inceleyen iki oyuncunun da imkanlar karşısında, "Gerçekten de olması gereken gibi hatta daha da iyi" yorumunda bulunduğu öğrenildi.

UĞURCAN GİDERSE İLK HEDEF MERT

Uğurcan Çakır'ın transferi gerçekleşmesi durumunda Trabzon yöretiminin ilk hedef Mert Günok. Abdullah Avcı da eski öğrencisine çok sıcak.