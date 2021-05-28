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    spor'da 'a EURO 2020 ayarı: Eğer 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse...

    spor Yönetimi son yaptığı değerlendirmede için gelen teklifleri sonrasında değerlendirme kararı aldı. Alınan bu karar menajerlere de iletilirken eğer 20 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmesi durumunda ise bu kararın yeniden gözden geçirilebileceği de ifade edildi.

    Uğurcan'a EURO 2020 ayarı

    Trabzonspor Yönetimi son yaptığı değerlendirmede için gelen teklifleri sonrasında değerlendirme kararı aldı. Alınan bu karar menajerlere de iletilirken eğer 20 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmesi durumunda ise bu kararın yeniden gözden geçirilebileceği de ifade edildi.

    Yönetim kurulunun aldığı bu karara saygı duyan Uğurcan Çakır da, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" diyerek yanıt verdi. Uğurcan'ın menajerinin başta olmak üzere ve Inter gibi kulüplerle de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. şampiyonu Lille'nin önümüzdeki günlerde resmi bir teklifte bulunması bekleniyor.

    YENİLERDEN TAM PUAN
    Trabzonspor'un     yeni transferleri ve , hem 'ni hem de 'nu çok beğendi. Tesisleri detaylı şekilde inceleyen iki oyuncunun da imkanlar karşısında, "Gerçekten de olması gereken gibi hatta daha da iyi" yorumunda bulunduğu öğrenildi.

    UĞURCAN GİDERSE İLK HEDEF MERT
    Uğurcan Çakır'ın transferi gerçekleşmesi durumunda yöretiminin ilk hedef . da eski öğrencisine çok sıcak.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a EURO 2020 ayarı: Eğer 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse...