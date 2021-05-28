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    • Spor
    • 28.05.2021 09:13
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    • 28.05.2021 09:13
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    Trabzon'da sesleri

    Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzon'da transfer çalışmaları sürüyor. Gervinho ve Bruno Peres ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavili ekipte yeni gündem oldu.

    Trabzonspor'da Marek Hamsik sesleri

    Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Bordo-Mavililer, bir yandan da orta saha arayışlarını sürdürüyor. Biglia için yeniden yoklama yapan Trabzonspor'un gündemine son olarak Marek Hamsik girmişti. Slovak yıldız menajerler tarafından Fırtına'ya önerilirken, yönetim ilk olarak konuyu Abdullah Avcı'ya iletti.

    Gervinho ve Peres'in ardından forvet ile sol bek takviyelerine ağırlık verilmesini isteyen tecrübeli hoca, Hamsik için "Önceliğim değil ama kalitesi ortada. Durumuna bakalım" dedi. Bunun üzerine maliyet araştırmaları yapan Trabzonspor, oyuncunun isteklerine ve bonservis şartlarına bakıyor.

    2 YILLIK KONTRAT İSTİYOR
    Çin'den ayrıldıktan sonra EURO 2020'ye hazır gitmek için Mart ayında Göteborg ile sözleşme imzalayan Hamsik, Ağustos'ta boşa çıkacak.

        Slovakya Milli Takımı'nın ilk açıklanan aday kadrosunda yer alan Hamsik, şampiyona sonrası gideceği takımdan en az 2 senelik kontrat talep ediyor.

        SLOVAKYA'DA REKOR KIRDI
        8. haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 6 maça çıkan ve 1 gol atan Hamsik, Slovakya Milli Takımı formasıyla 126 karşılaşmaya çıktı. Ülkesinde en çok milli maça çıkan isim olan Hamsik, 12 senelik Napoli kariyerinin ardından 2019'da Çin'e gitmiş ve 2021'in Mart ayında DL Pro'dan ayrılmıştı.

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