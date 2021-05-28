Trabzonspor'da Marek Hamsik sesleri

Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Bordo-Mavililer, bir yandan da orta saha arayışlarını sürdürüyor. Biglia için yeniden yoklama yapan Trabzonspor'un gündemine son olarak Marek Hamsik girmişti. Slovak yıldız menajerler tarafından Fırtına'ya önerilirken, yönetim ilk olarak konuyu Abdullah Avcı'ya iletti.
Gervinho ve Peres'in ardından forvet ile sol bek takviyelerine ağırlık verilmesini isteyen tecrübeli hoca, Hamsik için "Önceliğim değil ama kalitesi ortada. Durumuna bakalım" dedi. Bunun üzerine maliyet araştırmaları yapan Trabzonspor, oyuncunun isteklerine ve bonservis şartlarına bakıyor.
2 YILLIK KONTRAT İSTİYOR
Çin'den ayrıldıktan sonra EURO 2020'ye hazır gitmek için Mart ayında Göteborg ile sözleşme imzalayan Hamsik, Ağustos'ta boşa çıkacak.