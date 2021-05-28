Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.05.2021 09:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 09:56
    ABONE OL

    maçı saat kaçta hangi kanalda? nasıl izlenir?

    TFF 1.Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu maçı saat kaçta hangi kanalda? nasıl izlenir? Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen iki takımın karşılaşmasını futbol severler merakla bekliyor. Peki; hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Kocaelispor Sakaryaspor maçı nasıl izlenir?

    Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'e yükselme maçında Kocaelispor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ve yayıncı bilgisi de açıklandı. Peki Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Kocaelispor ile Kırşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor karşılaşacak.

    Kocaelispor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Karşılaşma, 28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da başlayacak. Final Misli.com'dan naklen yayınlanacak.

    Kocaelispor finale nasıl geldi?

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off çeyrek finalde Ankara Demirspor'la karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Körfez ekibi, rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale çıktı. Yarı finalde ilk maçta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, rövanşta 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve final biletini kaptı.

        Sakaryaspor finale nasıl geldi?

        Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başlangıç fiyatı 4 bin euro! Koleksiyoncular yarışta
        Haberler Spor Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Kocaelispor Sakaryaspor maçı nasıl izlenir?