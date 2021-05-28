Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Kocaelispor Sakaryaspor maçı nasıl izlenir?

Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'e yükselme maçında Kocaelispor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ve yayıncı bilgisi de açıklandı. Peki Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?