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    • 28.05.2021 14:16
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    • 28.05.2021 14:16
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    maçı saat kaçta hangi kanalda? nasıl izlenir?

    maçı saat kaçta hangi kanalda? Euroleague play-off heyecanı başlıyor. Dörtlü finaldeki temsilcimiz Anadolu Efes zorlu mücadelede Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Basketbol severler de saat kaçta hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    CSKA Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda?

    CSKA Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Euroleague play-offlarında tek temsilcimiz Anadolu Efes mücadele edecek. Peki CSKA Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda?

    CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa basketbolunun zirvesinde boy gösterecek. Lacivert-beyazlılar, yarım kalan görevi tamamlama hedefiyle Köln'de parkeye çıkacak.

    Temsilcimiz, 2019 yılında Vitoria'da final oynamış ancak CSKA Moskova'ya kaybederek ikincilikle yetinmişti.

    THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

    Bugün:

    19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

    22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

    30 Mayıs Pazar:

    18.30 Üçüncülük maçı

    21.30 Final karşılaşması

        Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
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        Haberler Spor CSKA Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda? CSKA Moskova Anadolu Efes maçı nasıl izlenir?