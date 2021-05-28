CSKA Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Euroleague play-offlarında tek temsilcimiz Anadolu Efes mücadele edecek. Peki CSKA Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda?
CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa basketbolunun zirvesinde boy gösterecek. Lacivert-beyazlılar, yarım kalan görevi tamamlama hedefiyle Köln'de parkeye çıkacak.
Temsilcimiz, 2019 yılında Vitoria'da final oynamış ancak CSKA Moskova'ya kaybederek ikincilikle yetinmişti.
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes
22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan
30 Mayıs Pazar:
18.30 Üçüncülük maçı
21.30 Final karşılaşması