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    • Spor
    • 28.05.2021 21:37
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    • 28.05.2021 21:37
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    'ye odaklanan , maçının hazırlıklarına başladı

    , hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör , cularına sık sık direktifler verdi. in detayları...

    İHA
    A Milli Takım maç hazırlıklarına başladı

    Dün ile yapılan hazırlık mücadelesinde sahadan 2-1 galip ayrılan , pazartesi günü oynayacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'te yapılan idmanda takım iki gruba ayrıldı.

    Bir grup önce uzun alanda koşu yaparken diğer grup, önce dar alanda koşu sonra ise esneme hareketleri yaptı. Ay-Yıldızlılar, idmanın sonraki bölümünde çift kale maç yaparak, antrenmanı tamamladı.

    İdmanda Teknik Direktör 'in, cularına sık sık direktifler vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

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