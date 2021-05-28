Son dakika haberi... Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Son anları nefes kesen karşılaşmayı 89-86 kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi. Lacivert-beyazlıların finaldeki rakibi Barcelona - EA7 Olimpia Milano eşleşmesinin galibi olacak.
Karşılaşmaya Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Simon, Singleton, Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başlarken, CSKA Moskova'nın ilk 5'i ise Hackett, Hilliard, Kurbanov, Shengelia ve Eric'ten oluştu. Karşılaşmaya bulduğu üç sayılık isabetlerle çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, savunmada ise rakibine kolay atış şansı tanımadı.
Beaubois'tan bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 3.58 kala farkı 8'e çıkaran Efes, rakibine molayı aldırdı: 11-19. Moladan da iyi dönen Efes, 2.18 kala Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlandı ve ilk periyodu Anadolu Efes, 25-15 önde kapattı.