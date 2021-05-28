2'nci periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken ilk 3 dakika Efes'in 31-22'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyunun kontrolünü eline geçiren Anadolu Efes, Larkin ve Micic ile etkili oldu. Periyodun bitimine 5:34 kala Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 15'e çıkaran Efes, rakibine de molayı aldırdı: 24-39. Kalan bölümde Efes, skor üstünlüğünü korumayı başarırken periyodun bitimine 1 saniye kala Clyburn'ün basketiyle ilk yarı Efes'in 49-37 üstünlüğü ile sona erdi.