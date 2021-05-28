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    • 28.05.2021 21:09
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    • 28.05.2021 22:05
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    Son dakika: 'yı deviren , 'de adını finale yazdırdı!

    Son dakika haberi... 'nın şehrinde düzenlenen THY Final Four'da temsilcimiz , son anları n kesen maçta 'yı 89-86 mağlup ederek Euroleague'de final biletini alan ilk takım oldu. 2019 finalinde güçlü rakibine kupayı kaptıran Anadolu Efes, rövanşı almış oldu. Haberin detayları...

    Anadolu Efes finalde!

    Son dakika haberi... Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Son anları nefes kesen karşılaşmayı 89-86 kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague'de finale yükseldi. Lacivert-beyazlıların finaldeki rakibi Barcelona - EA7 Olimpia Milano eşleşmesinin galibi olacak.

    Karşılaşmaya Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Simon, Singleton, Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başlarken, CSKA Moskova'nın ilk 5'i ise Hackett, Hilliard, Kurbanov, Shengelia ve Eric'ten oluştu. Karşılaşmaya bulduğu üç sayılık isabetlerle çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, savunmada ise rakibine kolay atış şansı tanımadı.

    Beaubois'tan bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 3.58 kala farkı 8'e çıkaran Efes, rakibine molayı aldırdı: 11-19. Moladan da iyi dönen Efes, 2.18 kala Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlandı ve ilk periyodu Anadolu Efes, 25-15 önde kapattı.

        2'nci periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken ilk 3 dakika Efes'in 31-22'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyunun kontrolünü eline geçiren Anadolu Efes, Larkin ve Micic ile etkili oldu. Periyodun bitimine 5:34 kala Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 15'e çıkaran Efes, rakibine de molayı aldırdı: 24-39. Kalan bölümde Efes, skor üstünlüğünü korumayı başarırken periyodun bitimine 1 saniye kala Clyburn'ün basketiyle ilk yarı Efes'in 49-37 üstünlüğü ile sona erdi.

        Son periyoda CSKA Moskova iyi başladı. 1 dakika içerisinde Ukhov ve Lundberg'ten bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 10'a indiren Rus ekibi, Anadolu Efes'e molayı aldırdı: 61-71. Periyodun bitimine 4:50 kala Hackett'ın bulduğu iki sayılık basketle fark 8'e indi: 73-81. Bu dakikanın ardından CSKA farkı eritmeye başladı.

        Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, 1:08 kala Kurbanov'dan bulduğu serbest atış isabetleriyle farkı 1'e indirdi: 86-87. Bitime 7 saniye kala Larkin'in serbest atış isabetiyle Efes, skoru 88-86'ya getirdi. Bitime 2 saniye kala Clyburn'ün 3 sayılık atışından isabeti bulamayan CSKA, faul yaptı. Larkin'in 1/2 atmasıyla Efes skoru 89-86'ya getirdi ve maçı bu skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

            3'üncü periyoda da iyi başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Micic'ten bulduğu 6 sayıyla 8.32 kala Efes, farkı 18'e çıkardı: 37-55. İlerleyen dakikalarda hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 4.30 kala Sertaç'tan bulduğu iki sayılık basketle farkı 20'ye yükseltti: 46-66. Periyodun kalan bölümünde aradaki farkı koruyan lacivert-beyazlı ekip, son periyoda 71-55 önde girdi.

            Anadolu Efes'te Micic 25 sayıyla oynarken, CSKA Moskova'da Clyburn ürettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

            1. PERİYOT: 15-25

            İLK YARI: 37-49

            3. PERİYOT: 55-71

            5 FAUL: 33.01 Lundberg (CSKA Moskova) - 36.55 Micic (Anadolu Efes)

            CSKA Moskova - Anadolu Efes: 86-89

            SALON: Lanxess Arena

            HAKEMLER: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Gytis Vilius

            CSKA MOSKOVA: Hackett 17, Hilliard, Kurbanov 2, Shengelia 10, Eric, Voigtmann 6, Clyburn 26, Antonov, Strelnieks 2, Lundberg 15, Ukhov 8

            ANADOLU EFES: Micic 25, Beaubois 15, Simon 10, Singleton 1, Sertaç Şanlı 19, Larkin 11, Anderson 2, Dunston, Moerman 6, Doğuş Balbay

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            Haberler Spor Son dakika: CSKA Moskova'yı deviren Anadolu Efes, Euroleague'de adını finale yazdırdı!