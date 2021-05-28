Manchester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City Chelsea maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi final heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadelede kazanan taraf Avrupa'nın en büyüğü olacak. Maça az bir süre kala; Manchester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı merak ediliyor. İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
29 Mayıs akşamı saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.
İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.
Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.
Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.
Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.