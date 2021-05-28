Manchester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City Chelsea maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi final heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadelede kazanan taraf Avrupa'nın en büyüğü olacak. Maça az bir süre kala; Manchester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı merak ediliyor. İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.