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    • Spor
    • 28.05.2021 11:50
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    • 28.05.2021 11:50
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    'da 'den Terim'e sert sözler: Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil

    Son dakika haberi! Başkanı , yakın çevresine dert yandı şeklinde yapılan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Benim bu şekilde beyanatım olmadı, yakın çevrem ile bile bu şekilde düşüncelerimi paylaşmam" dedi. Göreve gelirse Terim ile çalışmayacağını belirten Cengiz, "İnsan, düşman gördüğü biri ile çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın ben kimseye düşman değilim, rakiplerime bile." ifadelerini kullandı.

    DHA
    Beni düşman olarak görenlerle çalışmam

    Galatasaray'da yaklaşan olağan genel kurul öncesi mevcut Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "kaçan 2 şampiyonluktan 130 milyon Euro kaybımız var" şeklinde bir beyanatı olmadığını belirtti.



    YAKIN ÇEVREM İLE PAYLAŞMAM
    Mustafa Cengiz, "Benim hiçbir yakınıma bu şekilde bir beyanatım olmadı. Böyle şeyleri yakın çevrem ile bile paylaşmam.



    KENDİSİ İLE ÇALIŞMAYACAĞIM
    Fatih Terim, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir üyemizdir ama ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisi ile çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım.



        BEN KİMSEYE DÜŞMAN DEĞİLİM
        İnsan, düşman gördüğü biri ile çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın ben kimseye düşman değilim, rakiplerime bile. Beraber çalıştığım kimseye düşman olmam.



        DAVA AÇACAĞIM
        Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil. Benimle alakalı doğruluğu olmayan haberler yapan kişiler hakkında ise dava açacağım"         dedi.


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