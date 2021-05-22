

Fatih Terim'in el yazısı ile cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı



Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.