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    • Spor
    • 22.05.2021 19:17
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    • 22.05.2021 19:36
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    Son dakika: 'da sular durulmuyor! 'den 'e olay cevap

    Teknik Direktörü , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden başkan 'e cevap verdi. Terim, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi.

    Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.


    Fatih Terim'in el yazısı ile cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı

    Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.
        Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!
        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'da sular durulmuyor! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e olay cevap