A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı da devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve 3'te 3 yaptı. Milliler, turnuvadaki 4. maçında pazartesi Kanada ile karşılaşacak.
ZİDANE GÖREVİ BIRAKTI
İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı. Fransız teknik adam bu sezon ligde şampiyonluğu son hafta ezeli rakipleri Atletico Madrid'e kaptırdı.
1. LİG'E SON BİLET
Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig play-off finalinde TFF 1. Lig'e yükselmek için kapışacak... Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı saat 20.00'de start alacak.