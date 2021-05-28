A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı da devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

VALENTİN ROSİER İÇİN YENİ TEKLİF

Beşiktaş geçen sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Valentin Rosier için hamlesini yaptı. Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncu için kulübü Sporting Lizbon'a zorunlu satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralama teklifi yaptı. Portekiz ekibiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Fransız yıldız Rosier, geçen sezon 37 maçta 3 gol ve 7 asist üretti.