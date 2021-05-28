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    A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı da devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve 3'te 3 yaptı. Milliler, turnuvadaki 4. maçında pazartesi Kanada ile karşılaşacak.

    Polonya'yı da devirdik

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve 3'te 3 yaptı. Milliler, turnuvadaki 4. maçında pazartesi Kanada ile karşılaşacak.

    ZİDANE GÖREVİ BIRAKTI
    İspanyol     devi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı. Fransız teknik adam bu sezon ligde şampiyonluğu son hafta ezeli rakipleri Atletico Madrid'e kaptırdı.

    1. LİG'E SON BİLET
    Kocaelispor     ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig play-off finalinde TFF 1. Lig'e yükselmek için kapışacak... Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı saat 20.00'de start alacak.

        EFES FİNAL AŞKINA!
        Avrupa         Ligi'nde Anadolu Efes bugün yarı final maçına çıkıyor. Köln'de oynanacak finalfour'da rakip CSKA Moskova… Maç saat 19.00'da start alacak. Yarı finalin diğer ayağında saat 22.00'de A.Milano ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Efes koçu Ergin Ataman basın toplantısında, "Harika bir takımım var. Özellikle son iki sezondur harika basketbol ortaya koyuyoruz. Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacağız." dedi.

        VALENTİN ROSİER İÇİN YENİ TEKLİF
        Beşiktaş         geçen sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Valentin Rosier için hamlesini yaptı. Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncu için kulübü Sporting Lizbon'a zorunlu satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralama teklifi yaptı. Portekiz ekibiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Fransız yıldız Rosier, geçen sezon 37 maçta 3 gol ve 7 asist üretti.

        TAHKİM'DEN KÖTÜ HABER
        Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti. Avcı, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta çalışmıştı.

            ASLAN'A SAİSS TEKLİFİ
            Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi biten Romain Saiss'in ismi Galatasaray ile anılıyor. İngiliz basınına göre Faslı stoper, menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildi.

            PALMEİRAS'IN GÖZÜ LUIZ GUSTAVO'DA
            F.Bahçe'nin             Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'ya ülkesinin takımlarından Flamengo'dan sonra Palmeiras da talip oldu. Palmeiras'ın Fenerbahçe'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve duruma göre resmi teklif götüreceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler 33 yaşındaki Sambacı için 2 yıl önce Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis ödemişti.

            SADIK ÇİFTPINAR GERİ DÖNÜYOR
            Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Sadık Çiftpınar ile eski kulübü Yeni Malatyaspor yakından ilgileniyor.
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            Haberler Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı da devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)