Villarreal kazandı Galatasaray üzüldü | Yurttan ve dünyadan spor haberleri





9. FETİH KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

İstanbul'un fethini kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu bugün başlıyor. Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek organizasyona 30'un üzerinde ülkeden 200 sporcu katılacak.



Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 9. Fetih Kupası tanıtım organizasyonu sonrası ilk ok atışını gerçekleştirdi.



SULTANLAR 2'DE 2 YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'yı 3-0 (25-13, 25-23, 25-16) mağlup etti. Filenin Sultanları böylece turnuvada ikide iki yaptı.



LOURENCY GÖZTEPE'YE

Göztepe, Portekiz Ligi ekibi Gil Vicente'nin 25 yaşındaki sol açığı Lourency ile prensipte anlaştı. Sarı-Kırmı- zılılar oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalatacak.



ALANYA-GOMİS FLÖRTÜ

Geçen sezon Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza atan Aytemiz Alanyaspor, Al Hilal ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmak için bastırıyor..







ŞARDAN'IN LİSTESİ ŞEKİLLENDİ

Seçim öncesi listelerin verilmesine 1 gün kala Yiğit Şardan'ın başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. Şardan'ın listesinde Murat Yalçındağ, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Serkan Sevim, Tayfun Beyazıt, Hikmet Koyuncuoğlu, Begüm Özbek, Alper Üner ve Erdal Aslan'ın yer aldığı öğrenildi. Şardan'ın ayrıca Hakan Üstünberk ve Özer Saraçoğlu'na da teklif yaptığı belirtildi.



TERİM'DEN 14 KİŞİYE SUÇ DUYURUS

Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarında hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şüphelilerin "Alenen hakaret" suçundan emsal mahiyette cezalandırılması talep edildi.









FENER, KARŞIYAKA'YI ELEDİ FİNALDE EFES İLE EŞLEŞTİ

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 yenen Fenerbahçe Beko, seride 3-1 öne geçerek adını finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Anadolu Efes'in finaldeki rakibi oldu. Efes ile Fenerbahçe, basketbolda sezonun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.







DENİZLİ&GENÇLER DE DÜŞMEYE İTİRAZ ETTİ

Süper Lig'e veda eden Erzurum'dan sonra Denizlispor ve Gençlerbirliği de düşmenin kaldırılmasını istedi. Denizli ve G.Birliği, salgın sürecinin kulüplere verdiği olumsuz etki nedeniyle bu yıl da ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. TFF 1. Lig'e veda eden Akhisar da düşmenin kaldırılmasını istiyor. Kulüpler, TFF ile bu konuda bir görüşme yapacak.



BOUPENDZA 8 MİLYON EURO'YA ATALANTA'YA GİDİYOR

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 22 golle gol kralı olarak tamamlayan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu futbolcusu Aaron Boupendza 8 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer oluyor... Gabon Review sitesininin haberine göre Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki yıldız oyuncusu için İtalyan deviyle 8 milyon Euro karşılığında anlaştı…



EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMLE MAÇTA!

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu, yöneticilerden Selahattin Baki, Futbol Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Futbol Akademi mentorü Kemal Aslan'la dün F.Bahçe-Hatay U19 maçını izledi... Belözoğlu maçta genç isimler, Arda Okan ve Arda Güler'i yakından takip etti.



KOPENHAG ZANKA'YI BIRAKMAK İSTEMİYOR!

Kopenhag Sportif Direktörü Peter Christiansen, Zanka ile açıklamalarda bulundu… Christiansen, "Zanka'nın kalmasını istiyoruz ancak önce gidip Fenerbahçe ile durumunu çözmeli" dedi.



