Türkiye - Azerbaycan CANLI ANLATIM İZLE | Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı canlı takip

Futbolda liglerin tamamlanmasıyla birlikte gözler 11 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevrildi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan milliler, turnuvanın açılış maçını İtalya ile yapacak.



EURO 2020 öncesinde ilk provayı kardeş ülke Azerbaycan'a karşı oynayacak olan A Milli Futbol Takımımız, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, sezona giriş yapacak.



MİLLİ TAKIMIN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TÜRKİYE: ALTAY, MERT, ÇAĞLAR, MERİH, RIDVAN, KAAN, TAYLAN, ORKUN, CENGİZ, HALİL AKBUNAR, HALİL DERVİŞOĞLU



A Milli Takım, Azerbaycan'dan sonra Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.



ŞENOL GÜNEŞ İLE 21. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 21. özel maçına Azerbaycan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.



GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 53 RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.