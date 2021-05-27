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    • 27.05.2021 21:50
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    Son dakika: Türkiye Azerbaycan maçında şok sakatlık! Kaleci oyundan alındı

    Son dakika haberi... ı'mız EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Türkiye Azerbaycan maçı oynandığı ve 2-1 üstünlüğümüzün olduğu sırada kaleci şok sakatlık yaşadı. Sakatlığının ardından yerini a'a bıraktı. Ayrıca da sakatlandı ve yerine girdi.

    Milli Takım'da art arda sakatlık

    ı'mız EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Türkiye Azerbaycan maçı oynandığı ve 2-1 üstünlüğümüzün olduğu sırada kaleci şok sakatlık yaşadı. Sakatlığının ardından yerini a'a bıraktı.

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 73'te sakatlanarak oyundan çıktı. Bayındır'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.

    Ayrıca da sakatlandı ve yerine girdi.

    ADAY KADRODA KİMLER VAR?

    A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleci: (), (), Altay Bayındır (), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)



    Defans: Zeki Çelik (), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



    Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

    Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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    Haberler Spor Son dakika: Türkiye Azerbaycan maçında şok sakatlık! Kaleci Altay Bayındır oyundan alındı