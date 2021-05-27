EURO 2020 ne zaman başlıyor? EURO 2020 grupları nasıl oldu* Türkiye'nin İtalya ile yapacağı açılış maçıyla başlayacak heyecan dolu EURO 2020 turnuvası yaklaştı. Bu muhteşem turnuvanın ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. İşte EURO 2020 ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı!
EURO 2020 NE ZAMAN?
A Milli Takım'ın da mücadele edeceği EURO 2020'ye günler kaldı.
Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak.
CÜNEYT ÇAKIR DA DÜDÜK ÇALACAK
UEFA, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan turnuvada düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı.
Müsabakalarda görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.
MİLLİLERİN PROGRAMI BELLİ OLDU
Ay-yıldızlılar, 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Daha sonra 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milli takım, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.
Milliler, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek A.Roma Lifestyle Otel'de konaklayacak. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.
Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.