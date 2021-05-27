Süper Lig'e hoşgeldin Altay!

Ve Altay Süper Lig'de... TFF 1.Lig play-off finalinde iki İzmir ekibi arasında oynanan maçta Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig bileti alan 3. ve son takım oldu. Altay, tam 18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e çıktı.
AHMET İLHAN KALECİYE TAKILDI
Ahmet İlhan 12. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemeyerek Altınordu adına net bir fırsatı harcadı. 39'da Sinan Osmanoğlu'nun kafa ile kaleye gönderidği şut auta gitti.
SÜPER LİG BİLETİ PAİXAO'DAN
68'de Paixao'nun yakın mesafeden vuruşu üst direkten döndü. 89'da Erhan'ın pasında altı pas içinden Paixao düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Altay maçı 1-0 kazandı.
FİNAL ŞANSSIZLIĞINI DA KIRDI
Daha önce 6 kez play-off finali kaybeden Altay, tarihinde ilk kez bir finali kazanmış oldu. 18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükselen Altay, taraftarlarını sevince boğdu.
DENİZLİ: ÖMRÜME ÖMÜR KATTI
ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kazandıkları final sonrası, "Bu şampiyonluk ömrüme ömür kattı. Mutluluğumu kelimelerle tarif etmem mümkün değil" diye konuştu.
AHMET İLHAN KALECİYE TAKILDI
Ahmet İlhan 12. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemeyerek Altınordu adına net bir fırsatı harcadı. 39'da Sinan Osmanoğlu'nun kafa ile kaleye gönderidği şut auta gitti.
SÜPER LİG BİLETİ PAİXAO'DAN
68'de Paixao'nun yakın mesafeden vuruşu üst direkten döndü. 89'da Erhan'ın pasında altı pas içinden Paixao düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Altay maçı 1-0 kazandı.
FİNAL ŞANSSIZLIĞINI DA KIRDI
Daha önce 6 kez play-off finali kaybeden Altay, tarihinde ilk kez bir finali kazanmış oldu. 18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükselen Altay, taraftarlarını sevince boğdu.
DENİZLİ: ÖMRÜME ÖMÜR KATTI
ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kazandıkları final sonrası, "Bu şampiyonluk ömrüme ömür kattı. Mutluluğumu kelimelerle tarif etmem mümkün değil" diye konuştu.