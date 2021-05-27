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    • 27.05.2021 22:01
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    'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

    Son dakika haberleri... 'nda mücadele edecek 'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda yer alan Milli takımımızın rakipleri "Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya, Kuzey Makedonya" oldu.

    Millilerin rakipleri belli oldu

    'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

    Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan kura çekiminde , C Grubu'nda yer aldı.

    Milliler, grup etabında ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

    , grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.

    Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası,1-19 Eylül tarihlerinde , Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

    A Grubu: Polonya, , Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz

    B Grubu: Çekya, İtalya, , , Belarus, Karadağ

    C Grubu: Türkiye, Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya, Kuzey Makedonya

    D Grubu: Estonya, Letonya, , Almanya, , Hırvatistan

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    Haberler Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar