La Liga devi Real Madrid, Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile yollarını ayırdığını açıkladı.



CONTE REAL MADRID'E, ZIDANE JUVENTUS'A

Yaşanan bu iki ayrılık sonrası Antonio Conte'nin Real Madrid'in başına geçeceği, Zidane'ın ise Juventus'a gideceği belirtildi. Juventus'ta Pirlo'nun ayrılacağı henüz açıklanmadı ancak Siyah-beyazlı takımın başına Allegri'nin de geçebileceği konuşuluyor.

CONTE 7 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüple karşılıklı anlaşarak yolunu ayıran 51 yaşındaki İtalyan teknik adam 7 milyon euro'luk tazminat aldı.