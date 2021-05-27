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    • 27.05.2021 13:17
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    • 27.05.2021 13:26
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    'de Zidane dönemi sona erdi

    Son dakika haberine göre , Fransız teknik direktör ile yollarını ayırdığını duyurdu. Zidane yönetimindeki Real Madrid bu sezonu kupasız kapatmıştı.

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    La Liga devi , Fransız teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    CONTE REAL MADRID'E, ZIDANE JUVENTUS'A
    Yaşanan bu iki ayrılık sonrası Antonio Conte'nin Real Madrid'in başına geçeceği, Zidane'ın ise Juventus'a gideceği belirtildi. Juventus'ta Pirlo'nun ayrılacağı henüz açıklanmadı ancak Siyah-beyazlı takımın başına Allegri'nin de geçebileceği konuşuluyor.

    CONTE 7 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK
    Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüple karşılıklı anlaşarak yolunu ayıran 51 yaşındaki İtalyan teknik adam 7 milyon euro'luk tazminat aldı.

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