Sezon boyunca Karagümrük'ün yıldızları Fenerbahçe'yle anıldı. Özellikle Biglia ve Ndao bir süredir Sarı-Lacivertliler'le adı anılan isimlerdi. Genç stoper Fatih Kuruçuk'un da ismi geçti.
Biglia ve Ndao'yla ilgili lig biter bitmez harekete geçmesi beklenen Kanarya, Kırmızı-Siyahlı takımdan bir transfer yapacak. Ancak bu isimler ne Biglia ne de Ndao. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim Fabio Borini...
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Fanatik'in haberine göre geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük'e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük'le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi.