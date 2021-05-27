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    • 27.05.2021 12:16
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    • 27.05.2021 12:23
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    Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Sezona damga vurmuştu

    Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan , transfer çalışmalarında işi sıkı tutuyor. Karagümrük'ten Biglia ve Ndao'yu istediği iddia edilen sarı-lacivertli ekibin Borini ile de temas halinde olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bitiriyor

    Sezon boyunca Karagümrük'ün yıldızları Fenerbahçe'yle anıldı. Özellikle Biglia ve Ndao bir süredir Sarı-Lacivertliler'le adı anılan isimlerdi. Genç stoper Fatih Kuruçuk'un da ismi geçti.

    Biglia ve Ndao'yla ilgili lig biter bitmez harekete geçmesi beklenen Kanarya, Kırmızı-Siyahlı takımdan bir transfer yapacak. Ancak bu isimler ne Biglia ne de Ndao. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim Fabio Borini...

    İLK GÖRÜŞME YAPILDI
    Fanatik'in haberine göre geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük'e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük'le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi.

        Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç'un iyi ilişkiler içerisinde olduğu Karagümrük'ün patronu Süleyman Hurma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

        TECRÜBESİ YÜKSEK
        Kariyeri boyunca Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi önde gelen kulüplerin formasını giyerek önemli bir tecrübe edinen Borini'nin sezonun flaş takımı Karagümrük'te 1 yıl daha kontratı bulunuyor. İstanbul ekibiyle çıktığı 20 karşılaşmada 9 gol atıp, 3 asistlik istatistik ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'den gelen öneriye son derece sıcak baktığı bildiriliyor.

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