Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kim?

Berna Gözbaşı, Kayseri Çinkur'da iş hayatına adımını attı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim almasının ardından 2001'de BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu.

Gözbaşı birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. 2001-2006 arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında çalışan Gözbaşı sayesinde birçok KOBİ ihracat yapmaya başladı.

2006 senesinde yatak üretimine başlayan Gözbaşı BRN Yatak ile 60'dan fazla ülkeye ihracat yaptı.

Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi ve Hes Kablo Kayserispor Başkanı olan Berna Gözbaşı, 2 kız çocuğu annesidir.