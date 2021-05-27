



Milano temsilcisinde 2'si ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıkıp golle buluşamayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ocak ayında son anda Kartal'ın kapısından dönen tecrübeli oyuncu, menajerler tarafından yeniden Beşiktaş'a teklif edildi. Hırvatistan'ın yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olan Mario Mandzukic, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu kez Beşiktaş'ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.