



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Vedat Muriç kiralık olarak kadroya katılacak. F.Bahçe, 2025 yılına kadar Lazio ile sözleşmesi olan yıldızı kiralamak istiyor.