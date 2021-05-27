Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriç sesleri… Geçtiğimiz sezon forvet hattında büyük sıkıntı çeken ve golcü transferlerinden beklediği katkıyı alamayan Sarı- Lacivertliler eski yıldızı için yeniden harekete geçti.
İtalyan Ligi ekibi Lazio'ya transfer olan ancak orada istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Kosovalı golcünün de dönüş için bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Tranfserle bizzat Emre Belözoğlu ilgileniyor.
DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Emre Belözoğlu Vedat Muriç ile sezon bittikten sora birden fazla görüşme gerçekleştirdi. Kosovalı yıldız oyuncunun Belözoğlu'nun teklifine sıcak baktığı ve dönmek istediği öğrenildi.