Milli maçlarda, kolay-zor maç bunların konsantrasyonu farklı değil. Görünün de bir şey var, büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Şenol Hoca da buna vurgu yaptı. Bundan sonra böyle maçlara daha farklı hazırlanacağımızı söyledi.

Fransa'da üzerimize düşen bir Türk gibi olmak, Türk gibi oynamak, Türk gibi başarılı olmaktı.



Kolay geliyor ama yaşanılan bu başarıyı 1 sene sonra belki daha iyi anlayacağız. Olağanüstü bir başarı. Mbappe, Neymar olarak bakmamak lazım sadece, dünyanın en güçlü kulübüne karşı başarılı olduk.



Mbappe ve Neymar şu an dünyanın en iyi iki oyuncusu. Onların önünde şampiyon olmak gurur verici.

Bu sene Süper Lig çok heyecanlıydı. Yenenin de yenilenin de hakemden şikayetçi olduğu çok çetin bir lig oldu. Çok problem var, çok büyük sorunlar var Türkiye'de futbol konusunda. Ama şu an bunları düzeltebilecek bir konumda değilim. Umarım bir gün o konuma ulaşırım. En dipten geldim, tüm sorunları gördüm.



ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR

Futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum. Şükürler olsun ki güzel bir kariyerim oldu. Teklifler var ama şu anda sadece İtalya maçını düşünüyorum. Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim, olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim, olmadı. Lille'de mi bırakırım, başka bir yer mi olur bilmiyorum. Şu an tamamen Avrupa Şampiyonası'na konsantreyim. Gelen çok güzel transfer teklifleri var.