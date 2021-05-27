EURO 2020'ye hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, bu akşam Azerbaycan ile bir hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma öncesi, Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi.
İşte o açıklamalar;
Burak Yılmaz: A Milli Takım forması, her şeyin üzerinde bizim için. Kulübümüzle her ne kadar çok büyük bir başarı yakalamış olsak bile, oradaki başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Burada hayallerimiz başka oluyor.
Çekinme, korkma olayı fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse kimseden çekinmiyor, biz İtalya'dan çekinmiyoruz, onlar da bizden. Saygımız var, gözümüzde büyütmüyoruz, küçültmüyoruz da.
Geçmişte çok sıkıntılar yaşandı ama başarısız dönemde çok genç arkadaşımız aramıza katılmıştı. Geçmişteki hocalarımıza da teşekkür ederiz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Burada en büyük pay basınındır, milli maç haftası değil milli hafta ilan ettiğiniz haftalar var.
Hollanda, Norveç, Letonya maçına gelene kadar 2.5 günde 1 maç oynadık. 2.5'ar günde 4 tane maç oynadık. Letonya maçının talihsizliği, son maç olmasıydı. Çok yorulmuştuk. Yaklaşık 15-16 oyuncumuz koronavirüs oldu. Çok talihsizlik vardı.