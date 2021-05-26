Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda: 7 maçtan 5'ini Türkiye kazandı

Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 11.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 12.10.2010 Bakü Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1 02.06.2009 Kayseri Özel 2-0 12.04.2006 Bakü Özel 1-1 02.06.2001 İstanbul Dünya Şampiyonası Elemeleri 3-0 11.10.2000 Bakü Dünya Şampiyonası Elemeleri 1-0 09.04.1996 Bakü Özel 1-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 74. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile yarın oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.