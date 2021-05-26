Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.05.2021 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 11:57
    ABONE OL

    İstanbul'da İzmir derbisi! Altınordu-Altay: Kazanan Süper Lig'e çıkacak!

    . Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçında mücadele edecek iki İzmir ekibinden Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana mücadelelerini Süper Lig'den uzak sürdürüyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    AA
    İstanbul'da İzmir derbisi! Kazanan Süper Lig'e çıkacak!

    TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçında mücadele edecek iki İzmir ekibinden Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana mücadelelerini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

    Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.

    Altınordu'yu TFF 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.


    ALTAY, 18 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNME PEŞİNDE
    2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek.

    Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.

    Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.

    Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.


        PROFESYONEL LİGLERDE 31. RANDEVU
        TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak İzmir'in köklü kulüpleri Altınordu ile Altay, profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaştı.

        Müsabakayı 4-1 kazanan Altınordu, rakibiyle profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 10'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 30 maçta karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlı ekibe karşı 13 galibiyeti bulunan Altınordu, 9 maçta yenilirken 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

        Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao, Altınordu'ya karşı oynadığı 6 maçta 7 gol atarak tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

        Altay filelerine 4 gol bırakan Arif Gümüşçeviren'in en golcü isim konumundaki Altınordu'da mevcut isimlerden Ahmet Dereli Altay'a karşı 2 golü bulunuyor.


        SÜPER LİG'E ÇIKACAK SON EKİP 6. KEZ İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK
        Bu sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig'e çıkacak son takım 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019 sezonlarının ardından 6. defa İstanbul'da belirlenecek. 2009-2010'da tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'un son maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'la 2-2 berabere kalan Konyaspor Süper Lig vizesi almıştı.

        İstanbul'un dışında Ankara'nın 8 defa ev sahipliği yaptığı play-off finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.


        FİNALİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
        TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

        TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Nefes kredisinin detayları belli oldu!
        Haberler Spor İstanbul'da İzmir derbisi! Altınordu-Altay: Kazanan Süper Lig'e çıkacak!