İstanbul'da İzmir derbisi! Altınordu-Altay: Kazanan Süper Lig'e çıkacak!

İstanbul'un dışında Ankara'nın 8 defa ev sahipliği yaptığı play-off finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.





FİNALİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.