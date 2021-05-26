Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.05.2021 22:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 22:24
    ABONE OL

    - Villarreal | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... maçında ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Manchester United - Villarreal | CANLI

    maçında ile Villarreal karşı karşıya geliyor.

    Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    MANCHESTER UNİTED - VILLARREAL | CANL

    İLK 11'LER
    Villarreal: Rulli, Albiol, Pau Torres, Foyth, Pedraza, Capoue, Pino, Trigueros, Parejo, Moreno, Bacca

    Manchester United: De Gea, Lindelöf, Bailly, Shaw, Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, B. Fernandes, Greenwood, Rashford, Cavani

    TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
    Dev finali gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde Beşiktaş Devler Ligi'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.

    Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    Haberler Spor Manchester United - Villarreal | CANLI ANLATIM İZLE