UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United ile Villarreal karşı karşıya geliyor.

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MANCHESTER UNİTED - VILLARREAL | CANL

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Albiol, Pau Torres, Foyth, Pedraza, Capoue, Pino, Trigueros, Parejo, Moreno, Bacca

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Bailly, Shaw, Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, B. Fernandes, Greenwood, Rashford, Cavani

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Dev finali gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde Beşiktaş Devler Ligi'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.

Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.