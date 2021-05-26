



Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşmenin karşılıklı feshi konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurur. Bütün kulüp adına Antonio'ya ortaya koyduğu ve 19. lig şampiyonluğunun kazanılmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışma için teşekkür eder. Antonio Conte, her zaman kulübümüzün tarihinde kalacak." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan spor basınının bugün manşetlerden duyurduğu Inter'in Conte ile yollarını ayıracağı haberi, geçen hafta sonu lig şampiyonluğunu kutlayan Inter taraftarlarının sevincine gölge düşürdü.