



"EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIM..."

Kulübe zorluk çıkarmamak için ekonomik bir kadro kurduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. En büyük başarısızlığım da Güven mesela. Onu bir türlü bu işin içine sokamadım" dedi.



İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;



"Çalışma şartları ve koşulları, her yerde aynı olmuyor. Bu da çok normal bir durum. Yaptığımız işin eleştiri boyutları çok. Yaptığımız işin karşılığı da bu. Başarı ve başarısızlık durumunda sonuçlar farklı. Türkiye'de işin gerçeği bu."



"Başarı ve başarısızlık, ortası yok. Biz artısını almak istiyorduk. Şimdilik durum iyi. Bu sene doğal olarak problemler yaşadık. Bu kupalar, oyuncuların kazandığı kupalar."