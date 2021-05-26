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    • 26.05.2021 22:28
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    • 26.05.2021 22:40
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    Teknik Direktörü 'dan 'a özel açıklamalar

    Teknik Direktörü , 'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. "Benim için başarı kriteri çok farklı, ben iki genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu" diyen Sergen Yalçın, 'ı camiaya kazandırmaya çalıştığını söyledi. Yalçın, "Ben kulübe hiçbir şekilde zorluk yaratmaya çalışmadım. Ekonomik bir kadro kurdum. Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli" dedi.

    Sergen Yalçın'dan A Spor'a özel açıklamalar

    Şampiyon Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

    Bu sene kazanılan çifte kupada oyuncuların büyük emeği olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Başarı ve başarısızlık, ortası yok. Biz artısını almak istiyorduk. Şimdilik durum iyi. Bu sene doğal olarak problemler yaşadık. Bu kupalar, oyuncuların kazandığı kupalar" ifadelerini kullandı.



    "RIDVAN'I CAMİAYA KAZANDIRMAYA ÇALIŞTIM"
    Başarı kriterinin farklı olduğunu söyleyen Yalçın, "Benim için başarı kriteri çok farklı, ben iki genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu. Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım" şeklinde konuştu.



    "EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIM..."
    Kulübe zorluk çıkarmamak için ekonomik bir kadro kurduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. En büyük başarısızlığım da Güven mesela. Onu bir türlü bu işin içine sokamadım" dedi.

    İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

    "Çalışma şartları ve koşulları, her yerde aynı olmuyor. Bu da çok normal bir durum. Yaptığımız işin eleştiri boyutları çok. Yaptığımız işin karşılığı da bu. Başarı ve başarısızlık durumunda sonuçlar farklı. Türkiye'de işin gerçeği bu."

    "Başarı ve başarısızlık, ortası yok. Biz artısını almak istiyorduk. Şimdilik durum iyi. Bu sene doğal olarak problemler yaşadık. Bu kupalar, oyuncuların kazandığı kupalar."



        "Çıkıp her şeyi konuşamıyorsun. Yaptığımız iş zor bir iş, her şeyi konuşursan iş farklı bir yere gidiyor. Benim için başarı kriteri çok farklı, ben iki genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu. Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım."

        "TARİHİN EN ZOR SEZONU"
        "Ben kulübe hiçbir şekilde zorluk yaratmaya çalışmadım. Ekonomik bir kadro kurdum. Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. En büyük başarısızlığım da Güven mesela. Onu bir türlü bu işin içine sokamadım."



        "Bu sezon, Avrupa'da oynamak için doğru sezon değildi. Şampiyonlar Ligi bileti aldık, keşke almayalım derdik haberimiz olsa. Bir hazırlık sürecimizin olması gerekiyordu. Biz o süreci yaşayamadık ki. Geçen sezon, bizim için doğru sezon değildi."



        "Kimsenin başarı beklediğini de sanmıyorum. PAOK köy takımıymış, bu söylemler çok kullanılıyor. Biz hata yapmadık. Bizlik bir durum yoktu. Hazırlık maçı yapmadan, PAOK maçını oynadın diyorlar. Siz oradan onu biliyorsunuz, biz buradan onu bilmiyoruz."

        "Çöp diyorlar, bir oyuncuya çöp denir mi? Ayıp bu."

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        Sergen Yalçın'dan A Spor'a özel açıklamalar
        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan A Spor'a özel açıklamalar