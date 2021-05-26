Transfere çok hızlı giren Trabzonspor yeni golcüsü Gervinho ve sağ bek Bruno Peres'e kavuştu... Bordo- Mavililer'in transferini mutlu sonla bitirdiği Gervinho ve Peres, dün akşam özel uçakla İtalya'dan Trabzon'a geldi. İki oyuncuyu da Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Gervinho ile Peres'in havalimanından ayrıldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne getirildikleri öğrenilirken oyuncuların kendilerini karşılayan kulüp yetkililerine, "Taraftarlar hep böyle mi?", "Bu coşku tribünde de yaşanıyor mu?" gibi sorular sorduğu öğrenildi. Trabzonspor'un bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Gervinho ve Peres'in bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

FORMALAR TANITILDI

Trabzonspor, 2021- 2022 sezonu için hazırlanan formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yaptı.