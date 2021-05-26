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    Gervinho ve Peres dün akşam 'a geldi

    Transfere çok hızlı giren spor yeni golcüsü Gervinho ve sağ bek 'e kavuştu... - Mavililer'in transferini mutlu sonla bitirdiği Gervinho ve Peres, dün akşam özel uçakla 'dan Trabzon'a geldi.

    Gervinho ve Peres trabzon'da

    Transfere çok hızlı giren spor yeni golcüsü Gervinho ve sağ bek 'e kavuştu... - Mavililer'in transferini mutlu sonla bitirdiği Gervinho ve Peres, dün akşam özel uçakla 'dan Trabzon'a geldi. İki oyuncuyu da 'nda bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Gervinho ile Peres'in havalimanından ayrıldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne getirildikleri öğrenilirken oyuncuların kendilerini karşılayan kulüp yetkililerine, "Taraftarlar hep böyle mi?", "Bu coşku tribünde de yaşanıyor mu?" gibi sorular sorduğu öğrenildi. 'un bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Gervinho ve Peres'in bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    FORMALAR TANITILDI
    Trabzonspor, 2021- 2022 sezonu için hazırlanan formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yaptı.

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    Haberler Spor Gervinho ve Peres dün akşam Trabzon'a geldi