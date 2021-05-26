Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından takıma veda eden Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı günleriyle ilgili konuştu.

22 yaşındaki oyuncu yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendiğini söylerken, geleceğiyle ilgili olarak da "Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum" diyerek açık kapı bıraktı.

Gedson Fernandes, "Açıkçası fiziksel olarak daha iyi hissediyorum. Oyuncular bazen fizik olarak iyi olmasa bile takım çok iyiyse siz fark edilmeyebilirsiniz. Bu noktada fizik olarak G.Saray'ın güçlü olması da bana yardımcı oldu. Yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendim. G.Saray'da tüm futbolcular tek yürekti. O nedenle biz her maçta kazanmak için savaşıyorduk. Bizi yenmek kolay değildi. Bir takım sadece oyuncuların isimlerinden oluşuyorsa çok kolay yenilir. Bir işe yaramaz. Ancak böyle bir takım olursa kazanır" dedi.