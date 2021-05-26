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    Aslan'a çalımı

    , transferinde ezeli rakibi ’den müthiş bir çalım yemek üzere. Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar ’nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Bunu gören bahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için kulübü ile hemen temasa geçti.

    Aslan'a Onyekuru çalımı

    , transferinde ezeli rakibi 'den müthiş bir çalım yemek üzere. Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar 'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Bunu gören bahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için kulübü ile hemen temasa geçti.

    GALATASARAY KIPIRDAYAMIYOR
    Galatasaray'ın genel kurulu 12 Haziran'da. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 19 Haziran'da gerçekleşmesi neredeyse kesin gibi. Yeni başkan bu tarihten sonra transferlerle ilgili tasarrufta bulunabilecek. Bu da kulübün elini kolunu bağlıyor.

    MONACO İSTEDİĞİ FİYATI ÇEKEBİLİR!
    Galatasaray'da yeni yönetim de Onyekuru için girişimde bulunabilir ancak 4,5 milyon Euro'ya transfer edebilme hakkı kaybolacak. Bu durumda Monaco yönetimi de piyasa koşullarına göre istediği bonservis fiyatını isteme hakkına sahip olacak.

    FENER 4.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
    Fenerbahçe     yönetiminin de öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. 14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse F.Bahçe fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.

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