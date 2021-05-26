Süper Lig'de fırtına gibi esen Aaron Boupendza Serie A takımlarından Atalanta'ya transfer oluyor. Gabon Review sitesine göre Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan deviyle 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Boupendza ile Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Rangers ilgileniyordu.

RUSYA'DAN DÖNDÜ

Devre arasında Rus Süper Ligi takımlarından Krasnodar, Aaron Boupendza için 8 milyon Euro teklif etmişti. Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için Hatay'da kalmıştı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Sezonun başında forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet adını ilk yarıda oynanan Antalyaspor maçıyla duyurmuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol atan oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başardı.