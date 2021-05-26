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    • 26.05.2021 14:58
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    • 26.05.2021 14:58
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    'nın yeni takımı belli oldu! Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu

    Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan , 8 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer oluyor.

    Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

    Süper Lig'de fırtına gibi esen Serie A takımlarından Atalanta'ya transfer oluyor. Gabon Review sitesine göre Atakaş Hatay, 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan deviyle 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Boupendza ile Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Rangers ilgileniyordu.

    RUSYA'DAN DÖNDÜ
    Devre arasında Rus Süper Ligi takımlarından Krasnodar, Aaron Boupendza için 8 milyon Euro teklif etmişti. Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için Hatay'da kalmıştı.

    SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
    Sezonun başında forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet adını ilk yarıda oynanan Antalyaspor maçıyla duyurmuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol atan oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başardı.

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    Haberler Spor Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu! Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu