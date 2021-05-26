İki önemli futbol markası Sakaryaspor ve Kocaelispor, Misli.com 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta Play-Off barajından üst lige yükselmek için çaba sarf ediyor.

Kırşehirspor'u mağlup eden Sakaryaspor ile Hekimoğlu'nu eleyen Kocaelispor'un cuma günü 21:00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalde karşı karşıya geleceği açıklandı.

Ancak bir yandan da iki kulüp yönetimleri, maç oynanmadan 1. Lig'e alınmaları konusunda TFF'ye başvuruda bulunacak.

Manisa FK ve Eyüpspor'un şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldiği yarışta üçüncü takımın kim olacağı merak konusu olurken yaşanan bu gelişme sonrası gözler başvuru sonrası çıkacak karara çevrildi.

"BENİM ÖNERİM LİG 20 TAKIMLI OYNANSIN"

Konuyla ilgili konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise "Benim TFF'ye önerim, TFF 2.Lig'de Kocaelispor-Sakaryaspor final maçını oynatmadan 2 güzide kulübü 1.Lige direkt olarak kabul etmesi ve bu sezon TFF 1.Lig'i de 20 takım ile oynatıp BAY haftasını ortadan kaldırmaktır. Böylece Süper Lig ve 1. Lig 20 takımlı olur" dedi.