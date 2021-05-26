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    • 26.05.2021 14:46
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    • 26.05.2021 14:47
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    ile maç oynamadan 'e yükselmek için başvuru yaptı

    Misli.com 2. Lig'de Play-Off finali oynamaya hak kazanan ile 'un direkt olarak üst lige yükselme beklentisi iki kulüp bulunuyor. İki kulüp, henüz maç oynanmadan beraber ’e çıkmak için başvuru yaptı.

    İki Anadolu devi 1. Lig'e çıkmak için başvurdu

    İki önemli futbol markası ve , Misli.com 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta Play-Off barajından üst lige yükselmek için çaba sarf ediyor.

    'u mağlup eden Sakaryaspor ile Hekimoğlu'nu eleyen Kocaelispor'un cuma günü 21:00'de 'nda finalde karşı karşıya geleceği açıklandı.

    Ancak bir yandan da iki kulüp yönetimleri, maç oynanmadan 'e alınmaları konusunda 'ye başvuruda bulunacak.

    ve 'un şampiyon olarak . Lig'e yükseldiği yarışta üçüncü takımın kim olacağı merak konusu olurken yaşanan bu gelişme sonrası gözler başvuru sonrası çıkacak karara çevrildi.

    "BENİM ÖNERİM LİG 20 TAKIMLI OYNANSIN"
    Konuyla ilgili konuşan Başkanı ise "Benim TFF'ye önerim, TFF 2.Lig'de Kocaelispor-Sakaryaspor final maçını oynatmadan 2 güzide kulübü 1.Lige direkt olarak kabul etmesi ve bu sezon TFF 1.Lig'i de 20 takım ile oynatıp BAY haftasını ortadan kaldırmaktır. Böylece ve 1. Lig 20 takımlı olur" dedi.

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    Haberler Spor Kocaelispor ile Sakaryaspor maç oynamadan 1. Lig'e yükselmek için başvuru yaptı