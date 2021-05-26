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    • Spor
    • 26.05.2021 15:45
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    • 26.05.2021 15:45
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    ! 'da Divan Kurulu başkanlık seçim tarihi belli oldu

    haberine göre 'da Divan Kurulu başkanlık seçiminin, ilgili kurumların izin vermesi şartıyla 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı açıklandı.

    Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

    Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır" denildi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da Divan Kurulu başkanlık seçim tarihi belli oldu