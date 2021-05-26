EURO 2020'DE mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Merih Demiral, Antalya'ya geldi. İtalya maçının çok özel olacağını belirten Merih, "Juventus'daki arkadaşlarım Bonucci ve Chiellini ile çok şakala-şıyorduk. Onlar benim o anı beklediğimi biliyorlar. Tabii ki hep espri yapıyoruz. Onlar bana Burak ağabeyden bahsediyorlar. Onlara Burak Ağabey'in gollerini gösteriyorum. Güzel oluyor. Onlar da bizden biraz çekiniyor" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: TURNUVAYA DAMGA VURACAĞIZ

A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, Euro 2020 için umutlu konuştu. Güneş, "Bu turnuvaya takım olarak damga vuracağız" dedi.