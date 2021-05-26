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    kampına dahil olan : Bana Burak'ı soruyorlar

    kampına dahil olan , “’tak i arkadaşlarım bana Burak’ı soruyorlar. Ben de onlara Burak’ın glolerini gösteriyorum. Bizden çekiniyorlar” dedi.

    Bana Burak'ı soruyorlar

    EURO 2020'DE mücadele edecek 'ın aday kadrosunda yer alan , 'ya geldi. maçının çok özel olacağını belirten Merih, "'daki arkadaşlarım ve ile çok şakala-şıyorduk. Onlar benim o anı beklediğimi biliyorlar. Tabii ki hep espri yapıyoruz. Onlar bana den bahsediyorlar. Onlara Burak Ağabey'in gollerini gösteriyorum. Güzel oluyor. Onlar da bizden biraz çekiniyor" ifadelerini kullandı.

    : TURNUVAYA DAMGA VURACAĞIZ
    A Milli Takım'ın hocası , için umutlu konuştu. Güneş, "Bu turnuvaya takım olarak damga vuracağız" dedi.

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    Size cupak olsun
    Haberler Spor A Milli Takım kampına dahil olan Merih Demiral: Bana Burak'ı soruyorlar