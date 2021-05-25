EN GENÇ TAKIM

Altınordu, yıllar önce başlattığı alt yapı hamlesi ile sporcularını kendi yetiştirmeye başladı. 27 kişilik kadrosunda hep Türk futbolcular vardı. 23.5 yaş ortalaması ile ligdeki en genç kadroya sahip takımın piyasa değeri ise 7.30 milyon Euro...