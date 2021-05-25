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    Gönüllerin şampiyonusunuz: , hafta sonu spor'la karşılaştı örnek bir davranışa imza attı

    temsilcisi , hafta sonu spor’la karşılaştı. Rakibinin stadyumunu terk ederken örnek bir davranışa imza attı. Kendisi için ayrılan soyunma odasını tertemiz bıraktı. Sosyal medyadan övgü topladı. Gönüllerin şampiyonusunuz.

    Altınoldu

    Türkiye, nefesini tuttu Süper Lig'e yükselecek takıma kilitlendi. PTT 1. Lig'de yer alan Altınordu, rakiplerini ezdi geçti. Takımın son davranışı ise tüm sporculara örnek olacak cinstendi...

    Altınordu ile Yılport-Samsunpor cumartesi günü Samsun'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2-2 biten maç sonrası soyunma odasına inen Altınordulu futbolcular tam bir centilmenlik örneği gösterdi. Rakip takımın kendisi için ayırdığı soyunma odasını temizledi. Sosyal medyada paylaşılan soyunma odasının pırıl pırıl görüntüsü 'Helal olsun' dedirtti.

    Futbolcular, 5 yıl önce İspanyol U19 takımından öğrendikleri bu alışkanlığı 'gelenek' haline getirdi. U11'den A takıma kadar tüm futbolcular, rakip sahada bu davranışı devam ettirdi.

        EN GENÇ TAKIM
        Altınordu        , yıllar önce başlattığı alt yapı hamlesi ile sporcularını kendi yetiştirmeye başladı. 27 kişilik kadrosunda hep Türk futbolcular vardı. 23.5 yaş ortalaması ile ligdeki en genç kadroya sahip takımın piyasa değeri ise 7.30 milyon Euro...

        FUTBOL BÖYLE GÜZEL
        İŞTE futbol böyle güzel.
        BİR de temizlemeyenleri paylaşalım da utansınlar.


        ADI üstünde Altınordu... Altın çocuklar sizi.
        İYİ insan, iyi futbolcu.
        AHLAK ve terbiye bu işte.
        DARISI diğer sporcularımıza.
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        Haberler Spor Gönüllerin şampiyonusunuz: Altınordu, hafta sonu Samsunspor'la karşılaştı örnek bir davranışa imza attı