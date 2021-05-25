Türkiye, nefesini tuttu Süper Lig'e yükselecek takıma kilitlendi. PTT 1. Lig'de yer alan Altınordu, rakiplerini ezdi geçti. Takımın son davranışı ise tüm sporculara örnek olacak cinstendi...
Altınordu ile Yılport-Samsunpor cumartesi günü Samsun'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2-2 biten maç sonrası soyunma odasına inen Altınordulu futbolcular tam bir centilmenlik örneği gösterdi. Rakip takımın kendisi için ayırdığı soyunma odasını temizledi. Sosyal medyada paylaşılan soyunma odasının pırıl pırıl görüntüsü 'Helal olsun' dedirtti.
Futbolcular, 5 yıl önce İspanyol U19 takımından öğrendikleri bu alışkanlığı 'gelenek' haline getirdi. U11'den A takıma kadar tüm futbolcular, rakip sahada bu davranışı devam ettirdi.